【時報-台北電】因全球主要生產國中國，限電管況尚未顯示有趨緩跡象，產能限制情況恢復不佳，市場貨源供應吃緊，庫存持續下降，致倫敦(LME)周二(10/12)期錫價格連6個交易日上揚。

據了解，倫敦金屬交易所(LME)錫註冊倉庫周二(10/12)下降3.83%，報1,005公噸，較前一天(10/11)再減少了40公噸。

終場周二(10/12)倫敦(LME)期錫上漲0.25%，較前一日再漲91美元，報每公噸36,473美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#LME #限電 #產能 #錫價

重要商品行情

（更新：2021/10/13）
紐約近月RBOB汽油
2.3829 +0.00
日本近月RSS3橡膠
209.20 +1.10
紐約近月天然氣
5.505 +0.16
紐約近月黃金
1759.3 +3.60
倫敦三個月期銅
9465.00 -78.00
紐約近月輕質原油
80.64 +0.12
BDI綜合指數
5378 -110.00
芝加哥近月黃豆
1198.25 -30.00
芝加哥近月玉米
522.5 -10.50
紐約近月棉花
106.38 -3.41
倫敦三個月期鎳
18978.00 -141.00
倫敦近月布蘭特
83.42 -0.23

延伸閱讀