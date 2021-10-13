美國費城半導體指數12日收盤再跌1.34％，台股半導體類股指數今（13）日開盤也不振跌超過1.1％以上，尤其聯電（2303）及聯發科（2454）大跌逾2％及3％，台積電（2330）也再度跌破年線支撐，加重台股今天拉回壓力，加權指數至近10點半時，跌70多點，指數回落至16,400點以下。

上市半導體股今天以富鼎、景碩、立積跌逾半根跌停最多，晶心科、盛群、強茂、台勝科、十銓、華邦電、南茂、聯電、瑞昱及華東等，跌幅都在3～4％以上，此外，晶豪科、辛耘、偉詮電、矽統及聯發科等多達20～30檔個股都跌逾2％；台積電股價也多維持570元下跌5元附近價位。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意