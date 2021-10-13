【時報記者任珮云台北報導】中國限電效應持續發酵，以及美國展開太陽能產品反規避調查影響，太陽能族群延續上周強勢，早盤安集（6477）率先漲停，太極(4934)、聯合再生（3576）、茂迪（6244）等也都守住紅盤。
茂迪9月營收6.56億元，較8月暴增近4成，年增則達108%。聯合再生9月營收12.35億元，月增17.1%，年增4.4%，公司投資毛利率較高的大尺寸電池，且銷售重心轉往模組及系統發展，預計3年內在台灣建置500MW裝置容量，5年內1GW(約可創造電費收入55億元)，今年下半年約有1.8-2GW的裝置潮，預估年底能達市佔率50%。
美國展開太陽能產品反規避調查，範圍涵蓋所有中國一線太陽能廠商在東南亞的佈局，此波美方反規避調查中，可望為台廠迎來轉單及客戶增加訂單利好。以太極而言，簽訂長期供貨合約，訂單能見度直達明年底，重現許久不見供不應求的榮景，反映原料矽料報價上揚，亦有機會提升太陽能電池售價。
太極分析此次美國反規避調查造成四大影響：一、中國大陸一線廠海外產能在調查完畢前，無法銷往美國市場；二、受調查廠商可能轉往第四地，或尋求未受波及的廠商代工；三、美國當地的太陽能模組供應出現斷鏈，當地消費者急需新的供應商；四、美國當地及未受調查的第三地的模組製造商立即迎來轉單潮。
但研究單位也提醒，中國限電影響太陽能上游原料多晶矽（poly）的供應，今年原物料鋼、鋁及土木機電等價格也都大幅上漲，太陽能成本大增，業者是否能順利漲價、轉嫁成本，以及明年躉購電價費率調整，都牽動實際的獲利。
(時報資訊)
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