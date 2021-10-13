【時報-台北電】市場預期美國聯邦儲備理事會(FED)將於下月宣布縮減債券購買規模，令美元吸引力增強，促使投資者紛而尋求避險資產，加上下游不鏽鋼因限產拖累需求，致倫敦(LME)期鎳價格連2個交易日下跌。

終場周二(10/12)倫敦(LME)期鎳下跌0.74%，較前一日再跌141美元，報每公噸18,978美元。(編輯整理:呂方維)(商品行情網）

(時報資訊)

#期鎳 #LME #商情

重要商品行情

（更新：2021/10/13）
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