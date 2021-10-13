【時報記者沈培華台北報導】研調機構TrendForce示警，因明年需求成長力道將小於供給力道，2022年DRAM產業恐將進入跌價周期；南亞科(2408)、華邦電(2344)持續受到外資法人賣壓，股價探底。
TrendForce表示，預期2022年需求成長力道將小於供給，DRAM產業將由供不應求轉為供過於求。DRAM產業將進入跌價周期，預估2022年全年的DRAM平均銷售單價(ASP)恐較今年衰退約15~20%。因位元出貨成長受報價下滑抵銷，2022年DRAM產值預估將大致持平。
DRAM大廠南亞科上周五下午法說會公布第三季業績創佳績，展望第四季產業可能進入短期修正，但應不會大幅度修正，不過，隨著庫存用盡，公司明年的位元成長動能趨緩，預計明年先進製程10奈米逐步小幅產出。
南亞科對短期動態隨機存取記憶體(DRAM)市況看法轉趨保守，預期第四季可能進入短期修正，但並不是DRAM寒冬。南亞科目前生產多少就銷售多少，明年位元難以成長，業績仍有待DRAM價格重回漲勢以帶動成長力道。今股價續探低點60元支撐。華邦電也在外資持續賣超，股價下探24元。
根據TrendForce表示，隨著後續買方對DRAM的採購動能收斂，加上現貨價格領跌，第四季合約價反轉機會大，預估將跌3~8%，結束僅三個季度的上漲周期。
TrendForce指出，就供給面來看，2022年三大DRAM原廠的擴廠規劃仍保守，預估明年的供給位元成長率約17.9%，然而由於目前買方庫存水位已偏高，加上2022年需求位元成長率僅16.3%，低於供給端的成長速度，2022年DRAM產業將由供不應求將轉至供過於求。
台廠方面，南亞科(2408)新廠完工將落在2024年；華邦電(2344)的新廠估計明年下半年僅以試產為主，兩者對於供給市場的影響有限。
TrendForce指出，隨著第四季DRAM價格的反轉向下，延續至2022年上半年的跌幅有擴大可能，TrendForce預估2022年全年的DRAM平均銷售單價(ASP)恐較今年衰退約15~20%，原廠的出貨成長幅度預估也將落在相似區間，2022年DRAM產值約略持平今年。不過，由於2022年下半年的價格變化仍存變數，若有機會止跌翻揚，DRAM產值則可望再創佳績。
(時報資訊)
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