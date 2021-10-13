港人來台創新高，政府是否進一步放寬港人來台限制，行政院長蘇貞昌13日表示，會審酌台灣的安全與各方面量能，作業上應有的種種斟酌，在此之前政府都會依現有辦法運作。
蘇貞昌上午出席「涓滴守護韌性台灣-表揚水利傑出貢獻人員及團體典禮」前受訪時，針對是否放寬港人來台限制，及專業工作人士居留達一定期間可以申請在台定居，作上述表示。
蘇貞昌指出，政府一直關心台灣、香港情勢，一直對於香港有需要的朋友給予關心支持，港人來台都有相關法律運作，政府設專案辦公室以來也幫助許多港人來台。
蘇貞昌說，至於進一步要有什麼樣變化，會整個審酌台灣的安全，各方面的量能，及作業上應有的種種斟酌，在此之前政府都會依現有辦法運作。
(時報資訊)
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