【時報-台北電】國台辦今(13)日舉行新聞發布會，發言人馬曉光於會上更新農林22條措施進展。他說明各地相關措施，浙江省推出台融卡，予以台商授信額度上限100萬元(人民幣，下同)，截至目前已發卡逾2200張，授信總金額逾6000萬元。四川省在農林業政策提供逾600萬元資金。廣西自治區協助台企申請政府融資擔保，能夠取得貸款600萬元。福建省則在台灣農民創業園及閩南台農業融合發展產業園，安排貼息資金800萬元。
除了資金協助，用地部分，江西省鷹潭市幫助台企租賃逾800畝土地作為油茶基地，並辦理了30年林權證。上海市支持台商通過土地流轉取得崇明區200畝土地。(編輯整理：廖小蕎)
(時報資訊)
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