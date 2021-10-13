【時報記者莊丙農台北報導】系微(6231)旗下UEFI韌體產品InsydeH2O UEFI BIOS解決方案已完整支援微軟全新推出的Windows 11作業系統上最新Secured-Core PC的規格要求。Secured-core PC是微軟、個人電腦製造商及晶片製造商為了保護個人電腦開機程序及記憶體資料完整性而發表的新倡議。

Secured-core PCs透過提供硬體、韌體、作業系統和身份防護功能來建立深度防禦的安全策略，有助於預防單點安全故障的情況，從而提高系統安全性。搭載InsydeH2O及Windows 11出貨的新產品將獲益於Secured-Core PC全新精進的安全防護技術，包括System Guard及Device Guard。

System Guard可在系統開機和運行期間保護及維護平台完整性，能為最新Intel與AMD平台提供強化的SMM(系統管理模式)安全保護機制。除此之外，Device Guard的增強功能包括對韌體級別憑證配置的改善，可防止系統在運作中受到任何惡意代碼攻擊，進而為韌體提供高強度的安全防護。

(時報資訊)

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