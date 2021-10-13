【時報編譯張朝欽綜合外電報導】法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)周二在對一群企業家演講時表示，法國要在2030年成為綠色氫的領先者，作為300億歐元投資計畫一部分，將建造低碳飛機以及一座小型核子反應爐。

馬克宏指出，被稱為「法國2030」的計畫中，將確保法國企業去碳化，並且在從汽車業、生物醫學到半導體產業等關鍵領域，將其創新和生產移往更靠近本國的地方。

馬克宏指出，當新冠疫情爆發，口罩短缺之時，該危機就已經暴露了真正的脆弱點，也暴露了法國在本國進行創新和工業生產的迫切需要。

馬克宏提出了該計畫一些目標，指法國將在2030年前建造一架低碳飛機、一座小型模組化反應爐，以及兩座大型綠色氫氣工廠。法國還將生產大量的電動汽車。「我們必須發動創新和工業化，我們需要一個有更多生產製造的國家」。

2030年的其他目標還包括投資半導體和加強包括生物醫學在內的法國衛生部門的創新。他指出，必須重建法國和歐洲的生產獨立性架構，在全球爭奪領導權和原材料供應的競爭中，創新將是關鍵。

當馬克宏提出該計畫之際，距離法國大選剩下六個月，該計畫被反對黨批評為僅是競選政見。

(時報資訊)