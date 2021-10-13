行政院推出振興五倍券，各部會也推出各類的加碼券，昨天已抽出第一輪面額千元的國旅券與i原券，而面額888元的農遊券，由身份證字號尾數89，32，54，597，453，152共23萬位的民眾中籤，預計在下午5點發送簡訊給中籤的民眾。
農遊券的使用期間為今年10月25日至明年4月30日止，農遊券預計可以在3000多家店裡面使用，其中包括農村好物、農社企業者、農村社區組織團體、休閒農場、田媽媽、農漁特產品銷售據點、國家森林遊樂區，詳情可至農遊券網站上查詢。
今年農遊券共888元，其中包括8張100元和1張88元，抽到的消費者需要下載農遊券App才可以使用，消費者不能夠截圖使用，但可以轉贈給他人。
(時報資訊)
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