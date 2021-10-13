【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據13日路透社出具的日本10月短觀數據，當地製造業的樂觀程度有下降趨勢。不過，服務業前景似乎已沒這麼昏暗並有改善契機。

日本10月製造業路透短觀指數，從9月的18降至16，且創4月以來最低。而服務業的則從負2升至負1。

由於日企也正面臨著晶片短缺與原材料大漲影響，製造業目前處於6個月以來，最不樂觀的局面。服務業雖有比較好，但還沒爬出衰退的泥濘中。

在這個路透社這每個月1次的短觀調查中，未來3個月內日企的製造業信心應可回籠，而非製造業的可能會大幅揚升。

其中，有家精密工業日商表示，雖然整體業務量尚未恢復至疫前水準，但最糟狀態已過，營運也正復甦中。

另外，日企正受到原材料與能源價格飆升折磨，因為壓縮企業獲利空間。

有家食品日商認為，消費者的心態是希望東西不要貴只要便宜，但現在幾乎所有料件都在上漲，廠商大都還沒反映在售價上。

從日本央行12日公布的數據來看，日本躉售物價在9月時創下13年新高，因全球大宗物資大漲以及日元大貶，進而推升進口成本，這表示日本景氣前景堪慮。

這份路透短觀報告指出，全球供應鏈青黃不接現況影響日本汽車業頗大，因此指數也從9月的負14，大幅滑落至10月的負31。

有家橡膠日商表示，半導體相關產品需求暢旺，目前自己正受到汽車廠商，以及機械製造業者減產影響。其它像鋼鐵公司也無奈地說，因為缺少晶片，訂單量也連帶減少。

(時報資訊)