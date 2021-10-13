【時報記者王逸芯台北報導】通膨疑慮持續籠罩全球資本市場，台塑也點出全球通膨加劇，升高「停滯性通膨」疑慮，帶動具有抗通膨的塑化概念股近期股價強勢，台塑四寶台塑今(13)日由台塑(1301)領軍，股價開高震盪，漲幅一度近3%，股價最高衝上121元，創下31年新高，也帶動南亞(1303)、台化(1326)漲幅來到約1%，與原油最有直接關聯的台塑化(6505)早盤漲幅約達2.5%，台塑四寶明顯成為台股的資金避風港。
油價在全球疫苗普遍施打、經濟活動恢復下，需求回溫，加上全球市場憂心通膨下，紐約期油已連漲7週、布蘭特原油也連漲5週，根據數據顯示，2大原油期貨合約自9月初以來的漲幅，均已經超過15%。外資花旗甚至看好，今年冬季布蘭特原油將上看90美元大關。
台塑第四季看好在傳統旺季效應下，PE/EVA及PP傳統需求旺，且印度雨季結束需求回溫，同時，大陸實施能耗雙控及限電措施，導致市場供給減少，大多數石化產品價格上漲，加上台塑第四季歲修廠數比第三季少，開工率提高，因此，預估營業額、本業獲利都將比第三季成長。
台塑表示，由於疫情後經濟復甦及北半球即將進入冬季，提高能源需求，全球煤炭、天然氣及原油等能源供需失衡，推升澳洲煤、紐約天然氣及布蘭特原油價格上漲，其中煤炭(204美元/噸)已創歷史新高、天然氣(6.3美元/MMBTU)創近13年新高、原油(82美元/桶)也創近3年新高，導致歐元區9月消費者物價指數(CPI)3.4%創13年來最大升幅，美國個人消費支出(PCE)4.3%創30年來新高，加上海運費高漲、疫情封城及大陸限電影響供應鏈運作等因素，生產廠商成本提高，恐使全球通膨加劇，升高「停滯性通膨」的憂慮，拖累經濟復甦步調。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：