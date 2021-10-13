【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：

1.美國勞工部職缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國8月職缺數下滑至1043.9萬個，低於市場預期的1095.4萬個。

2.國際貨幣基金（IMF）下修今年全球經濟成長預測，市場擔心能源成本急升將衝擊全球經濟復甦，連帶也將影響原油需求前景，周二國際油價在高檔震盪，終場漲跌互見。前一日創下3年新高的紐約期油再漲12美分或0.15%，報每桶80.64美元，盤中最低跌至79.47美元、最高升至81.62美元。前一日創下7年新高的倫敦布蘭特期油收跌23美分或0.27%，為每桶83.42美元。

3.市場預期聯準會將於11月啟動「縮表」，以及能源危機助長通膨的擔憂促使資金流向避險產品，周二ICE美元指數最高站上94.563，創下去年9月來新高。兩年期美國公債殖利率延續逾一周來的升勢，盤中一度急漲4.8個基點，報0.362%，創下去年3月以來新高。

4.對全球經濟成長與美國通膨前景的擔憂引爆避險需求，周二紐約期金收漲3.6美元或0.2%，為每盎司1759.3美元，創下10月6日以來新高。

5.紐約聯準銀行公布月度調查報告，稱消費者的通膨預期創下歷來新高，對一年後通膨的預測平均值從9月的5.2%升高至5.3%，對3年後通膨預測平均值從4%升高至4.2%。德銀出具報告指出，基於多項通膨預期指標走高，德銀認為聯準會可能提前於明年12月開始升息。

(時報資訊)