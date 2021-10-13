【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】港交所宣布，香港天文台表示8號颱風信號將維持到下午4時，港股全日停止交易。

(時報資訊)

#港股

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
14:15
南韓KOSPI
2948.66 +32.28(1.11%)
14:26
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3566.24 +19.30(0.54%)
14:31
深圳成指
14347.08 +211.71(1.50%)
14:31
英國FTSE
7130.23 -16.62(0.23%)
10/12
法國CAC
6548.11 -22.43(0.34%)
00:05
德國DAX
15146.87 -52.23(0.34%)
10/12

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