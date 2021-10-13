勞動部基本工資審議委員會8日已決定明年的基本工資將調漲5.21％，勞動部長許銘春、經濟部次長陳正祺上午在立法院接受質詢時也被問到「調薪後的配套」到底是什麼？陳正祺表示，經濟部已與企業座談，接下來也會召開會議討論，預計最慢在月底，就會公布配套。

立法院社福衛環委員會13日邀請勞動部、衛生福利部、經濟部、交通部、文化部針對「武漢肺炎（COVID-19）疫情期間我國就業安定措施之推動情形暨勞工紓困措施之落實狀況與成效檢討」進行專題報告，並備質詢。

立法委員蔣萬安質詢時指出，受到疫情影響，內需服務業受創嚴重，在這樣大幅調薪之後，該怎麼要讓這些受創產業可以因應基本工資調漲？

陳正祺解釋，這次的疫情對於內需服務業的確衝擊較嚴重，在調漲基本工資的過程中，經濟部也與在相關業界都一直密切保持聯繫跟溝通，在基本工資確定調整後，經濟部長王美花也主持了跟業界座談，經濟部也將繼續跟業界諮商，這個相關的協助，我們也正在規劃研擬方案。

蔣萬安詢問，「措施方向」會是什麼？陳正祺表示，目前還在與業界討論。蔣萬安進一步追問「薪資補貼會不會是一個可能的方向」，陳正祺也正面回應「是，我們會針對比較受衝擊的服務業進行補助」。

明年基本工資確定調漲，蔣萬安指出，其實包括民間人力銀行，他沒有做過今年第四季景氣及勞動市場的趨勢。調查結果發現，高達56.1％的企業在第四季沒有任何加薪的計畫，有8成的勞工預估自己薪資不會調漲，6成勞工擔心基本工資調整將會使企業減少時薪人員的聘用。

許銘春表示，整體薪水要提升需要各方面的配合，調整這個基本工資也是方式之一，而基本工資調整主要是針對弱勢基層的勞工，這個部分是政府要特別照顧的一群，那我們是透由每年這樣的一個基本工資的調整後，希望能夠帶動企業，正是這個調整的問題。

許銘春指出，對於有獲利的企業，應該要將經濟果實後來讓勞工分享好，所以這幾年，我們也一直而朝條新的方向後一直在邁進，那當然也包括整個這個產業投資的環境，針對人才培訓等等，勞動部也會跟相關部會一起來努力，好讓整個勞工的薪資能夠往上。

(時報資訊)