資誠（PwC）稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，因美國現行終身遺贈額度可能縮水，在美台商高資產人士應及早做財務規劃。

在2017年美國稅改影響下，美國終身遺贈額度由原本的549萬美元大幅上升。2021年通膨調整後的終身遺贈額度為1,170萬美元，也就是去除每年可以贈與每人1萬5千美元而無需申報贈與稅之外，美籍人士還可以贈與1,170萬美元價值的資產而無需繳納贈與稅（但需申報），或是將此額度保留以抵扣遺產稅稅負。

但是，美國終身遺贈額度僅是暫時性上調至2025年年底，若現任美國國會無意延長此上調幅度，終身遺贈額度預計將會在2026年回歸至往年的549萬美元。

另一方面，美國眾議院歲入委員會於9月13日發表了關於重建美好計畫預算案的稅收改革提議。預算案中提到，將終身遺贈額度調從現行的1,170萬美元調降至500萬美元。因此，若是美國眾議院歲入委員會的此預算案順利通過國會審議，美國終身遺贈額度預計最快將於2022年1月1日調整降回500萬美元的水平。

假設預算案通過審核，且於2022年1月1日開始實施。有AB兩人都擁有價值1,000萬美元之資產，A於2021年全數送出，B於2022年全數送出，兩人在之前都沒有使用過其終身遺贈額度。則A無需繳納任何贈與稅，B卻需要支付200萬美元的贈與稅（1,000萬美元扣除500萬美元後的餘額乘以40％的稅率）。

值得注意的是，2017年美國稅改所調升的美國終身遺贈額度，為「使用或浪費」的概念。

舉例來說，假設A先生於2021年年底之前使用了價值600萬美元的終身遺贈額度，即於2021年年底，A先生仍有剩餘570萬美元的額度，但由於2022年1月1日開始將終身遺贈額度調整降回500萬美元的水平（假設新預算案順利通過），而A先生於之前也已經使用了超過500萬美元的額度，因此，自2022年開始，A先生將沒有剩餘任何的終身遺贈額度，針對任何超過每年贈與免稅額度（每人1萬5千美元）贈與，A先生都會需要被課徵美國的贈與稅。因此，個人資產超過500萬美元之美籍人士，應儘早思考並安排贈與相關事宜，以確保完整享有現行較高額之終身遺贈額度。

蘇宥人表示，若是要在終身遺贈額度較高的當下先行進行資產分配，除了直接贈與之外，信託是進行美國財產規劃時最常採用的方案之一。

蘇宥人提醒，針對同時具有多重國籍或是資產坐落於不同國家之人士，在考慮盡早使用美國終身免稅額度的同時，也要考慮此贈與是否會引起其他國家的贈與稅。美國稅法相對複雜，而在受限多國家贈與稅的情況下，建議事先共同諮詢各國稅法專家，才能討論出最適合自身的資產規劃方案。

(時報資訊)