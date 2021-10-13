大陸國家能源局13日表示，2021年9月份，大陸經濟持續穩定恢復，全社會用電量持續增長。9月大陸用電為6,947億千瓦時，年增6.8％，兩年平均增長7.4％。
2021年8月，大陸用電量達到7,607億千瓦時，年增3.6％，兩年平均增長6.0％。
當前大陸政府實施「能耗雙控」政策，引發多地限電限產，令企業與供應鏈運作大受干擾，大陸的用電情況因此備受市場關注。
華爾街見聞報導，分產業來看，9月份第一產業用電量為97億千瓦時，年增14.9％；第二產業用電量4,451億千瓦時，年增6.0％；第三產業用電量1,292億千瓦時，年增12.1％。城鄉居民生活用電量1,107億千瓦時，年增3.7％。
2021年1-9月，大陸用電量累計61,651億千瓦時，年增12.9％。
(時報資訊)
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