由於歐盟最快2026年正式實施碳邊境調整機制（CBAM），對於我國產業相當大。環保署長張子敬13日表示，由於溫管法母法還在修法當中，預計下個會期會送入立法院審查，後續子法的訂定，預計最快2023年才會訂出每公噸收取碳費的金額。
立法院經濟委員會13日召開會議，邀請國家發展委員會主任委員、經濟部部長、行政院環境保護署首長就「如何協助中小企業永續轉型」進行報告並備質詢。
張子敬指出，環保署正在進行溫管法修法工作，新增徵收碳費規定，分階段實施，碳費徵收所得則專款專用於減碳工作，並優先用於輔導、補助及獎勵事業投資溫室氣體減量技術、發展低碳技術及低碳產業，促進低碳經濟發展。有關碳費徵收對象、費率及獎勵補助等相關事項，將於子法訂定。
立委追問何時可以訂出每噸碳費的徵收範圍，張子敬說，由於母法還在進行當中，預計近期會提交行政院，預計下個會期送到立法院，待母法完成修法後，後續在子法中會訂定，預計最快2023年會公布。
(時報資訊)
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