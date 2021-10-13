德國商用軟體SAP在12日第三度調高全年財測，因為愈來愈多客戶把其資訊科技部門的運作轉移到雲端，雲端業務帶動其第三季業績增長從而看好前景。
SAP預期全年雲端業務營收成長16％到19％之間，讓包含雲端和軟體等整體營收成長2％到4％之間，金額達238億到242億歐元之間。營運獲利預計持平到下跌2％之間，優於原先預測的下跌4％。
SAP執行長克萊恩（Christian Klein）表示，看到客戶採用公司的應用軟體與平台大幅增加，帶動雲端業務強勁成長。
SAP在1月針對客戶數位轉型需求而推出「RISE with SAP」一站式解決方案。
SAP計畫在21日公布迄9月底止第三季完整財報。其原先公布的第三季初步財報，經季調後營收年增5％至66.8億歐元，每股獲利年增2％至1.74歐元。
(時報資訊)
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