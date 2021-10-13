滬指13日開盤報3,543.49點，跌0.10％。深成指開盤報14,140.42點，漲0.04％。創業板指開盤報3,141.42點，漲0.10％。
華爾街見聞報導，其中，教育類股開盤大漲，傳智教育一字漲停，開元教育、三盛教育漲超10％，昂立教育、行動教育、中公教育等漲幅居前。汽車零部件類股大幅走高，西上海、英利汽車雙雙漲停，文燦股份、中捷精工、卡倍億、新泉股份等上漲。
不過，煤炭股開盤走弱，昊華能源跌超8％，兗州煤業、上海能源、靖遠煤電、平煤股份跟跌。電力股開盤繼續回檔，閩東電力、吉電股份觸及跌停，內蒙華電、上海電力、銀星能源、恒盛能源等跌超7％。
另一方面，因八號暴風信號仍生效，港交所取消13日早上時段交易。
(時報資訊)
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