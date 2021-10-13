滬指13日開盤報3,543.49點，跌0.10％。深成指開盤報14,140.42點，漲0.04％。創業板指開盤報3,141.42點，漲0.10％。

華爾街見聞報導，其中，教育類股開盤大漲，傳智教育一字漲停，開元教育、三盛教育漲超10％，昂立教育、行動教育、中公教育等漲幅居前。汽車零部件類股大幅走高，西上海、英利汽車雙雙漲停，文燦股份、中捷精工、卡倍億、新泉股份等上漲。

不過，煤炭股開盤走弱，昊華能源跌超8％，兗州煤業、上海能源、靖遠煤電、平煤股份跟跌。電力股開盤繼續回檔，閩東電力、吉電股份觸及跌停，內蒙華電、上海電力、銀星能源、恒盛能源等跌超7％。

另一方面，因八號暴風信號仍生效，港交所取消13日早上時段交易。

(時報資訊)

#滬指 #煤炭股 #教育類股

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
14:15
南韓KOSPI
2950.25 +33.87(1.16%)
14:16
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3566.74 +19.80(0.56%)
14:21
深圳成指
14351.90 +216.52(1.53%)
14:21
英國FTSE
7130.23 -16.62(0.23%)
10/12
法國CAC
6548.11 -22.43(0.34%)
00:05
德國DAX
15146.87 -52.23(0.34%)
10/12

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