【時報記者任珮云台北報導】中國面臨的最新危機，突顯了其對煤炭的依賴和面對淨零的挑戰。許多受電力短缺影響的省份是重要的工業活動中心，不僅對中國如此，對世界其他地區也是如此。且根據市場估計，這些面臨電力限制的省份，大約佔中國2020年GDP的75%和85%的出口。施羅德投信表示，造成中國限電危機的原因，除了短期因素如煤碳進口和能源價格外，長期結構性因素則與2060年要達成零碳排目標有關。簡單來說，對抗氣候變化和節能減碳已成為全球趨勢，在全球將邁向低碳甚至零碳未來的目標下，具有降低碳排技術或產品的企業，將可望受惠氣候變化主題而具有長期成長的潛力。
施羅德氣候變化策略產品經理林良軍分析，造成中國限電危機的原因，與該國2060年要達成零碳排目標有關。其實，對抗氣候變化和節能減碳已成為全球趨勢，在投資上，可以預期具有降低碳排技術或產品的企業，將可望受惠氣候變化主題而具有長期成長的潛力。
林良軍認為，從歐盟的「SFDR永續金融法規」和「Fit for 55」氣候減碳計畫，再加上美國總統拜登的電動車新車銷售需達50%的計畫目標，以及1兆美元氣候基礎建設法案等利多，正顯示全球邁向低碳未來和永續經濟的決心，這同時也將對股票市場產生重大影響。
元大投信則分析，中國的碳排放總量位居全世界第一，因此連中國這種碳排放大國，都想要透過「能源消耗總量和強度雙控」加強力道，來達到永續的碳中和目標，可以看出全球對於ESG投資不只是未來趨勢，也是必然的走勢，根據MSCI的大數據記錄觀察，全球企業對MSCI ESG評級的重視程度逐步增長。根據MSCI的ESG 2001年研究指出，MSCI台灣指數中的成分股公司的ESG評級，有19%的企業在相比前一次年度評審中獲得評級上調，因此對重視ESG價值的投資人而言，投資台灣顯然是最佳選項之一。
(時報資訊)
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