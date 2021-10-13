昨（12）日破底的航運股今早盤回穩，貨櫃三雄反彈約3、4%左右，但長榮和陽明股價仍在百元以下。財信傳媒董事長謝金河表示，現在航運股、面板股本益比都已降至三到五倍，但大家仍戒慎恐懼，原因是大陸帶來的變數，像是一直奔馳的貨櫃運價，這次受到大陸限電立刻出現超過20%的回挫，台股必須面對第四季及明年經濟的增長考驗！

謝金河在臉書發文指出，台股這一陣子跌多漲少，步履蹣跚，中國一連串加大力道的監管，包括限電，給全世界帶來很難預測的變數，而台灣更是首當其衝。這當中最值得關注的是：台灣經濟面臨的經濟高成長挑戰。

一、從股價指數來看，過去30年，台灣經濟在中國磁吸下，股市很難突破萬點關卡，這回衝到一萬八千，現在在一萬六千以上震盪，這是高基期的挑戰。現在的航運股、面板股，甚至績優的金控股，本益比都已降至三到五倍，但大家仍戒慎恐懼，原因是中國帶來的變數，像是一直奔馳的貨櫃運價，這次受到中國限電立刻出現超過20%的回挫，台股必須面對第四季及明年經濟的增長考驗！

二、現在出來的各頂數據都很亮眼，例如，剛剛公布9月出口再度創下396.5億美元的空前紀錄，10月很可能挑戰400億美元大關，這個成績非常難得，連彭博資訊對台灣出口表現這麼好都感到不可思議，但台灣的挑戰也跟著來。如果大家細究領先指標的出口接單，金額仍往上升，但成長率逐漸趨緩，今年元月的成長率是49.3%，二月是48.5%，8月是17.4%，從年增率逐漸下降，可以看出台灣出口的勁道，往下走，可能不容易出現先前的高強度成長。

三、去年在疫情肆虐下，台灣的出口成長4.9%，經濟成長率4.64%，都是世界冠軍，最難能可貴的是成長率居然超過中國。過去30年，台灣的經濟表現經常居四小龍之末，2019年後，台灣一直是四小龍之冠，現在同樣面臨經濟成長高基期的挑戰。台灣今年第一季8.16%，第二季7.46%，這個高成長正好面對去年疫情剛剛爆發的低基期，接下來的三、四季GDP，正好是去年第三季4.26%及第四季5.09%的高基期，成長率不會像上半年那麼亮麗，這個時候，大家爭吵不休的五倍券，可能在第四季扮演重要角色。

謝金河認為，進入經濟成長的高基期，中國帶給全球經濟的考驗會是最大的變數，另一個是過去十幾年以來一直都沒有發生的通膨，現在可能迎面而來，過去央行貨幣政策也將面臨空前考驗，股市在這裡停下腳步，是對未來前景的偵查！

(時報資訊)

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