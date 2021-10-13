【時報-台北電】13日A股三大指數開盤漲跌不一，滬指報3543.49點，跌0.1%；深成指報14140.42點，漲0.04%；創指報3141.42點，漲0.4%。
汽車板塊急速拉升，江淮汽車率先封板，長城汽車、廣汽集團漲超4%；汽配股跟漲，西上海、英利汽車雙雙漲停，文燦股份、中捷精工、卡倍億、新泉股份等衝高。
半導體及元件板塊持續拉升，金百澤漲停，中穎電子、風華高科、利揚晶片跟漲。
農業股早盤走弱，豐樂種業觸及跌停，新賽股份、萬辰生物、華綠生物、敦煌種業等跌超5%。養殖業下挫走弱，曉鳴股份跌超7%，大湖股份、湘佳股份、開創國際跟跌。燃氣板塊持續下挫，長春燃氣跌超6%，新天然氣、新疆火炬、成都燃氣跟跌。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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