【時報-台北電】13日A股三大指數開盤漲跌不一，滬指報3543.49點，跌0.1%；深成指報14140.42點，漲0.04%；創指報3141.42點，漲0.4%。

汽車板塊急速拉升，江淮汽車率先封板，長城汽車、廣汽集團漲超4%；汽配股跟漲，西上海、英利汽車雙雙漲停，文燦股份、中捷精工、卡倍億、新泉股份等衝高。

半導體及元件板塊持續拉升，金百澤漲停，中穎電子、風華高科、利揚晶片跟漲。

農業股早盤走弱，豐樂種業觸及跌停，新賽股份、萬辰生物、華綠生物、敦煌種業等跌超5%。養殖業下挫走弱，曉鳴股份跌超7%，大湖股份、湘佳股份、開創國際跟跌。燃氣板塊持續下挫，長春燃氣跌超6%，新天然氣、新疆火炬、成都燃氣跟跌。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#陸股 #A股 #半導體 #農業股 #汽配股

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
14:15
南韓KOSPI
2950.25 +33.87(1.16%)
14:16
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3566.74 +19.80(0.56%)
14:21
深圳成指
14351.90 +216.52(1.53%)
14:21
英國FTSE
7130.23 -16.62(0.23%)
10/12
法國CAC
6548.11 -22.43(0.34%)
00:05
德國DAX
15146.87 -52.23(0.34%)
10/12

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