【時報編輯張嘉倚綜合報導】大陸「能耗雙控」嚇壞西進台廠，10月初在台股造成大動盪，水泥股亦因股海風浪大，股價未能突顯旺季優勢。不過，隨著9月營收公布，市場較能放寬心，水泥雙雄台泥(1101)、亞泥(1102)9月營收在大陸貢獻度回升下漸回溫。台泥、亞泥認為，第四季為每年營運的高峰，雖有限電、能耗雙控出貨量恐下滑，但在需求增加、價格提升下，預期營運可維持成長。基本面會說話，且有高殖利率優勢，水泥股低檔有撐，13日開盤股價隨大盤走揚，嘉泥(1103)走高1%，較為出色；台泥(1101)、亞泥(1102)、環泥(1104)、信大(1109)、東泥(1110)平盤上小幅震盪。隨後大盤翻黑，台泥逆勢走高1%，力拚穩盤。
水泥雙雄公布9月成績，走過雨季，台泥9月營收95.97億元，年增6.2%，比8月成長7.1%，創下近四個月新高；亞泥9月營收78.31億元，年增7.9%，比8月成長8.9%，創今年以來單月新高。
目前市場高度關注大陸「能耗雙控」政策，台泥、亞泥表示，下游客戶持續搶貨補庫存，水泥價格在「供緊需旺」下，從9月至今已數次調漲，這對大陸市場第四季的營收、獲利成長有提升動能。
台股今日多頭回神，三大期指率先攜手開高，10月台指期開盤上漲101點、為16520點，隨後大盤開高18.14點、為16480.98點。在電子權值股多數開高，加上航運股強勢反彈，大盤快攻16500關，上漲約70點，惟市場心態保守，開盤20分鐘後指數由紅翻黑，多空交戰激烈，台股漲跌不定。水泥股擁業績護身符，走勢穩健，盤中台泥拉高漲勢上揚逾1%，嘉泥、幸福也有1%以上的好表現。
(時報資訊)
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