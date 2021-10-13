【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數199.05點，跌1.75點；總計233家漲、355家跌、106家持平；委買6319319張、委賣4356282張；總成交值266.90億元。

(時報資訊)

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