【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16427.34點，跌35.50點；總計369家漲、438家跌、122家持平；委買25669990張、委賣18419664張；總成交值1028.48億元。

(時報資訊)

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