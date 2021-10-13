【時報-盤中焦點股】1.南亞科(2408)：本土法人買超相挺，但集邦唱衰DRAM第四季合約價，盤初開高觸及5日線後又翻黑。
2.世界(5347)：獲亞系外資調高目標價至180元、重申「買進」，盤初漲逾2.5%，惟反壓緊追，翻黑跌約2.5%。
3.百達-KY(2236)：9月營收年增28.75%、前三季增21.4%，盤初股價強彈逾7%，躍過5日線、季線，觸及月線。
4.榮成(1909)：陸10月紙價飆，可望跟漲，盤初股價漲逾1.5%，觸及5日線。
5.永豐餘(1907)：9月營收年增4.95％，前三季增21.64％、創同期高，加上陸市紙價飆漲，盤初股價彈升約1.6%，重回5日線上。
6.福裕(4513)：接單暢旺，Q4看俏，早盤急拉，一度攻頂。
7.大亞(1609)：受惠原物料續漲，9月營收超越去年全年，早盤漲近2.5%。
8.國泰金(2882)：登金控9月獲利王，惟外資昨大幅賣超，早盤漲幅受抑。
9.大眾控(3701)：9月、前三季營收均年增逾4成，加上資金轉往銅板股，盤初觸及漲停、改寫前高。
10.亞德客-KY(1590)：前3季營收創高，外資改回正面投資評等，早盤一度漲逾4%、收復短均。
11.旭隼(6409)：Q3營收創新高，業績題材持續發酵，早盤攻高半根漲停板，將朝1700大關前進。
12.晶技(3042)：9月稅前獲利3.9億元，創單月新高，多方吃補，一舉回到百元之上。
13.倚強科(3219)：9月合併營收3.02億元 年增4747.75%，早盤直攻漲停。
14.鼎固-KY(2923)：房市燒燙燙，周二低檔買盤大量承接支持股價，多方信心增，攻高近5%。
15.橙的(4554)：9月合併營收年增46.11%，32元支撐三探不破，多方放手一攻，早盤漲停創近7個月高點。
16.太極(4934)：迎轉單，產能供不應求，早盤一度彈漲3.5%，攻克月線。
17.長聖(6712)：Q3獲利大增近三倍，前三季每股賺4.89元，今跳空鎖漲停，暫除持續破底危機。
18.中華化(1727)：電子化學品營收占比拚三成，營運更上層樓，今帶量攀上漲停，再登波段高峰。
19.台塑化(6505)：油價撐腰，9月營收雙升，連10日獲投信天天買，今放量勁揚2%，攻上105元。
20.華航(2610)：9月營收年增47.36%，貨運收入創新高，早盤上攻漲約3%。
21.陽明(2609)：上月營收年增145.04%，前3季增近1.2倍，股價反彈漲逾4%，重返90元關。
22.富驛-KY(2724)：不畏9月營收年減64.48%，五倍券發威、零錢股吃香，晨盤再飆漲停價，連6日大漲創新高價。
23.虹揚-KY(6573)：上月營收年增26.83%，無懼外資轉賣超，早盤點火上漲逾5.5%，突破月線。
24.萬海(2615)：9月營收續創高，SCFI創新高，估貨櫃三雄Q4淡季不淡，股價上揚逾3%。(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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