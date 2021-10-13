【時報記者林資傑台北報導】金管會推出「好享退專案」至今年8月屆滿2年，仍有逾9成參與民眾每月持續扣款，成功帶動退休理財風潮。為讓民眾有更多投資選擇，今年接續推出「好好退休準備平台」接棒，結合壽險業推廣保障型保險商品，讓投資人可依自身需求選擇合適保單。

金管會為使國人及早進行退休準備，2019年推出「好享退專案」，截至8月底實驗屆滿2年，每月定期定額投資總額3.4億元、平均每人每月扣款約9000元，且仍有逾9成參與專案民眾每月持續扣款投資。

為讓民眾有更多投資選擇、拓展更多年輕受眾對退休準備認知，金管會去年12月正式啟動「資本市場藍圖」，規畫建置結合退休理財、投資服務與公益活動的「好好退休準備平台」接棒，由集保結算所主辦，投信投顧公會、證基會、壽險公會協辦。

集保表示，「好好退休準備平台」提供規畫退休投資的簡易入門環境，包括教育、投資、保險及公益等4專區，除接棒提供民眾以定期定額方式投資基金外，亦結合壽險公司推廣保障型保險商品，讓投資人可依自身需求選擇適合的保險保障。

「好好退休準備平台」以長期推廣正確的理財觀念為理念，增加民眾對退休理財的認知，於9月23日於基富通網站上架，共有21家投信合計提供40檔基金供投資人選擇。上架的專案基金均經過產官學界代表訂定的基金篩選標準，挑選出適合退休準備的專屬商品。

集保表示，平台上的「退休計算機」功能，可試算退休需準備多少資金，並藉由簡單測驗選出適合自己投資的基金。此次也規畫社會公益活動，盼喚醒年輕族群及早規畫退休準備，並將投資結合公益，幫助社會需要幫助的人。

(時報資訊)