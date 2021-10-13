【時報-台北電】中國人民銀行今公告，為維護銀行體系流動性合理充裕，故以利率招標方式展開7天期100億元(人民幣，下同)逆回購操作，中標利率2.2%不變。今另有1000億元逆回購到期，當日淨回籠900億元。(編輯整理：廖小蕎)

(時報資訊)

#人行 #逆回購 #大陸金融

主要市場指數

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費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
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日經225
28140.28 -90.32(0.32%)
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南韓KOSPI
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香港恆生
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上證指數
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深圳成指
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英國FTSE
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法國CAC
6548.11 -22.43(0.34%)
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德國DAX
15146.87 -52.23(0.34%)
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