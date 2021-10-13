【時報-台北電】利空報告打壓，周二紐約棉花期貨挫3%，因美國農業部月度報告顯示，全球產量和庫存二者同步提高，抵消美國產量減少的影響，致賣壓出籠，令棉價進一步走軟，為連續第四個交易日收低，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨跌3 %，報每磅106.38美分，3月棉花期貨跌2.9 %，收盤每磅104.1美分。
據了解，世界農業供需估計(WASDE)預測，2021/22作物年度的全球產量較上月高出約70萬包，並將末庫存預估調升45萬包，並將中國的消費量降低100萬包。
中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸21145元人民幣，與前一日減少430元人民幣；庫存方面，截至10月11日，ICE登記庫存33162包。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：