【時報-台北電】利空報告打壓，周二紐約棉花期貨挫3%，因美國農業部月度報告顯示，全球產量和庫存二者同步提高，抵消美國產量減少的影響，致賣壓出籠，令棉價進一步走軟，為連續第四個交易日收低，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)12月棉花期貨跌3 %，報每磅106.38美分，3月棉花期貨跌2.9 %，收盤每磅104.1美分。

據了解，世界農業供需估計(WASDE)預測，2021/22作物年度的全球產量較上月高出約70萬包，並將末庫存預估調升45萬包，並將中國的消費量降低100萬包。

中國鄭州商品期貨11月期棉結算價收報每公噸21145元人民幣，與前一日減少430元人民幣；庫存方面，截至10月11日，ICE登記庫存33162包。(編輯整理：鄧凱綺)(商品行情網)

(時報資訊)

#紐約棉花 #期棉 #棉價

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（更新：2021/10/13）
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