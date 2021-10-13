高雄市政府配合中央振興券，規劃「高雄開就賺」活動，加碼推出高雄券及商圈夜市券，月抽特斯拉與PS5、日抽iPhone13等好禮，吸引消費落地高雄，截至12日官網登錄發票金額已近2億元，振興券登錄金額也已突破2.5億餘元，帶動百貨餐飲業績成長。
高雄副市長史哲13日表示，高雄振興總體戰略就是「緊貼中央振興資源，吸引全國高雄落地」，高市府正積極研擬高雄券再加碼八大券方案，預計15日公布，針對抽到國旅券的民眾提出優惠配套方案。
高雄經發局長廖泰翔指出，首波振興券對接高雄券及商圈夜市券的效益，超乎預期，市長陳其邁已允諾首波活動本周結束後，預定11月擇定一周，加碼10萬份。
廖泰翔說，「高雄開就賺」抽豪禮活動，將在11月1日抽出首部最大獎特斯拉電動車，屆時獲獎民眾接到祝賀電話時，千萬不要再以為是詐騙集團，盼在高市府配合振興券發放期程及各部會八大券加碼助攻下，真正提升振興經濟，讓消費落地高雄。
經發局說，「高雄開就賺」活動規劃民眾持振興券到高雄百貨、旅宿及餐飲等業者消費，消費滿額可當場兌換高雄券，除等同獲得振興券20％比例金額的高雄券回饋，經發局也同步推出首波商圈夜市券，加上所有在高雄的消費發票都能登錄抽獎，每月抽特斯拉與PS5、每周抽光陽電動機車及每天抽iPhone等吸睛大獎。
根據「高雄開就賺」官網統計，10月8日至12日因國慶連假及國慶煙火在高雄施放，官方推薦煙火觀賞區範圍內，就吸引超過33萬人停留，人潮湧入效應增加不少在地消費，5天來累計發票登錄金額已有1億8,953萬餘元，預先登錄紙本振興券將在高雄消費的金額，則已達2億5,584萬餘元，登錄發票張數也突破20萬張，可見振興經濟效應。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：