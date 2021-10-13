台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料（5009）9月份自結合併營收為新台幣8.31億元，較去年同期增加40.62％，累計1～9月自結合併營收62.24億元，較去年同期增加2.89％。
榮剛表示，今年以來鋼市景氣暢旺，帶動工具鋼及不鏽鋼出貨需求持續熱絡，9月出貨量不論是相較於去年同期或今年第二季皆呈現成長趨勢，惟部分外銷鋼品受到海運艙位搶手的影響不得不延遞至10月出貨，致使9月營收較上月下滑2.18％，維持18個月次高。整體來說第三季接單維持第二季成長基調，但是由於第三季接單組合較佳，接單額成長16％，因此第四季出貨預估將比第三季成長，公司持續看好第四季營收表現，有再次突破新高的機會。
榮剛指出，今年1-8月波音已交貨206架飛機、扣除取消訂單和訂單轉換後的淨訂單280架，空巴1-8月已交貨384架飛機、淨訂單132架。此外，日前亞洲廉價航空領導品牌亞洲航空（AirAsia）與空中巴士達成協議，將重建362架窄體飛機訂單，造價數百億美元。市場訊息顯示航太產業確已進入復甦，而近幾月航太終端使用客戶持續下單，相信明後年世界各國國境解封，將大幅帶動航太產業量能，公司樂觀以待。
(時報資訊)
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