阿里巴巴創辦人馬雲去年底公開批評大陸金融機構後，深陷監管風暴，不僅螞蟻集團首次公開募股（IPO）遭到取消，馬雲事後也鮮少出席公開場合，如今外媒引述知情人士消息指出，馬雲目前人在香港，並與幾位商業夥伴會面聚餐，這也是馬雲去年底後首次現身香港。
路透社報導，去年10月，馬雲在論壇上公開批評大陸金融監管機構，並表示整個監管體系扼殺企業創新能力，需要進行改革才能推動成長，沒想到不久後，螞蟻集團的首次公開募股（IPO）就遭到取消，預計在香港的上市計畫也被耽擱。
報導點出，馬雲在此事件爆發後鮮少出席公開場合，今年1月才透過影片現身，並以基金會名義向農村教師發表演說，緩解外界對他異常消失的擔憂，當時馬雲現身的消息也激勵阿里巴巴集團股價上漲。
今年5月，馬雲再被目擊出席阿里巴巴員工日活動，但他未發表談話，最近一次公開現身則是9月參觀阿里巴巴旗下農場溫室，相關照片在網路上瘋傳。隔天，阿里巴巴表示將在2025年前投資155億美元（約新台幣4340億）支持大陸當局共同富裕政策，成為最新一家承諾推動共同富裕的企業巨頭。
報導引述2名消息人士說法指稱，目前馬雲人在香港，並與商業夥伴會面，其中1位消息人士表示，這是馬雲去年10月爆發監管風暴後，首次在香港露面，不過阿里巴巴並未回應此事。
外界關注馬雲的一舉一動，阿里巴巴執行副主席蔡崇信先前受訪時也透露，馬雲現在的生活保持低調，他也將畫畫當作興趣。阿里巴巴今年4月遭當局以長期濫用壟斷地位為由，裁罰27.5億美元（約新台幣770億）吞下史上最高額的反壟斷罰單。
(時報資訊)
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