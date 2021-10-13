繼美國聯邦參議院後，聯邦眾議院今天表決通過短期提高舉債上限，避免債務違約。若美國債務違約可能導致經濟衰退並引發全球市場騷亂。

法新社報導，美國國會同意將舉債上限額度暫時增加4800億美元，總額來到28.9兆美元，將債務違約危機往後延到至少12月中旬。

眾院今天表決若未過關，美國恐再過6天就將耗盡資金，出現史無前例的債務違約。

今天表決結果一如預料符合政黨路線，眾院219名民主黨議員投下贊成票，206名共和黨議員全數投下反對票。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1101013

(時報資訊)

#債務違約 #表決通過 #提高舉債上限 #眾院 #表決

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