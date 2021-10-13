台股今天上漲18點開出，昨天股價破底的貨櫃三雄回穩，推升指數走高突破16500點關卡，上漲逾80點，盤中最高來到16543.33點，電子成交比重約49%。
電子權值股台積電將於14日舉辦法人說明會，今天股價遇壓震盪，早盤最低來到571元、下跌4元。鴻海上漲0.95%，最高來到106元。
航運族群的長榮、陽明、萬海同步開高，早盤漲幅皆超過5%。（編輯：潘羿菁）1101013
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台股今天上漲18點開出，昨天股價破底的貨櫃三雄回穩，推升指數走高突破16500點關卡，上漲逾80點，盤中最高來到16543.33點，電子成交比重約49%。
電子權值股台積電將於14日舉辦法人說明會，今天股價遇壓震盪，早盤最低來到571元、下跌4元。鴻海上漲0.95%，最高來到106元。
航運族群的長榮、陽明、萬海同步開高，早盤漲幅皆超過5%。（編輯：潘羿菁）1101013
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