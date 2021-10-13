【時報-台北電】運價疲軟，周二BDI指數續跌2%；受中國鋼鐵限產政策的影響，拖累多運輸鐵礦石之海岬型船運價大減近3200美元，抵銷了巴拿馬型船運價連續2個交易日增加所帶來的收益，也令波羅的海乾散貨BDI指數續跌2%。
其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)下跌110點，收5378點，跌幅2%；海岬型運費指數(BCI)下跌385點，收9590點，跌幅3.9%；其平均日租金為每艘79535美元，減少3187美元。
巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲29點，收作3906點，漲幅0.8%，其平均日租金為每艘35150美元，增加257美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲30點，收作3461點，漲幅0.9%。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)
(時報資訊)
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