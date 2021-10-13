【時報-台北電】多空消息拉扯，周二歐美原油期貨錯綜；據了解，國際貨幣基金組織(IMF)下調了對全球經濟成長的預期，較7月預估的6%下調至5.9%，打擊投資人復甦前景信心及通膨疑慮，但對於2022年全球經濟增速預期，則維持4.9%不變。

然而歐洲天然氣價格創高，加上中國主要工業區也出現電力短缺的情形，顯示歐洲及亞洲能源需求強勁，但分析師也警告能源價格飆漲的風險可能會令經濟成長脫軌，令油價收盤呈漲跌互見的態勢，撐逾80美元附近徘徊；其中美國原油漲幅0.2%，倫敦原油跌幅0.3%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.12美元，報每桶80.64美元；11月熱燃油跌0.01美元，報每加侖2.51美元；11月RBOB汽油維持平盤，報每加侖2.38美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌0.23美元，報每桶83.42美元。(編輯整理：王聖為)(商品行情網)

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