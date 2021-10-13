智慧財產權成為顯學。德勤Deloitte商務法律事務所法律科技創新服務負責人副總經理熊誦梅指出，自2020年起，即有多家企業主動諮詢如何進行智慧財產管理制度的建置與TIPS驗證申請準備。

自台灣證券交易所銜金融管理監督委員會之命成立的公司治理中心，於2019年第七屆公司治理評鑑指標中，新增2.27與智慧財產管理有關的評鑑項目，且新增「取得台灣智慧財產管理系統（TIPS）或類似之智慧財產管理系統驗證，則該總分可加一分」之加分項後，隨即帶動上市櫃企業為了優化公司治理評鑑分數，並投入相關資源以提升企業經營形象。

此外，企業亦積極向財團法人資訊工業策進會科技法律研究所申請TIPS驗證標章，依據2019及2020年資策會公布驗證合格廠商名單已累積近50家，因此預期截至2021年9月30日止之申請企業（包括初驗、再驗、抽驗）應會突破100家以上，規模較往年多出2倍以上。

德勤商務法律事務所法律科技創新服務團隊，今年一共輔導多家上市櫃公司建置智慧財產權管理制度及初次驗證之申請工作，所輔導之企業領域涵蓋「金融保險、半導體、電子商務、生技醫療、電機機械、雲端資訊服務以及電腦周邊設備」等各產業。

不過，德勤團隊指出，許多企業智財管理主要僅在專利、商標申請程序的作業流程建置，但對於文件管理、人員管理、機密資訊管理、智財委外管理，特別是智財教育訓練等管理項目，都普遍存在著未有相應執行管理工作，甚至僅流於表面形式，且未有定期檢查管理落實之情況，甚至針對企業核心競爭力的營業秘密資訊都處在未管理或不知該如何展開管理工作等情形，以至於企業雖已成立多年，且有零星之智財管理制度，但都不夠全面而形成管理缺口，並造成不可不預防之經營風險。

熊誦梅以多年來擔任智慧財產法官及智慧財產權法教授國際智慧財產訴訟經驗提醒企業，在智慧財產權無所不在的國際社會裡，無體財產權之風險更高於有體財產權，避免風險就是要加強管理；而無體財產權之管理有其特殊性，僅僅流於形式，縱使得分，亦無法達到避免風險的效果。

在選擇與技術輔導顧問展開智慧財產管理制度建置以及TIPS驗證申請的工作時，熊誦梅建議，企業需掌握「診斷現況與文件盤點、教育訓練、建立溝通平台落實定期稽核」三大關鍵。

熊誦梅指出，企業建置智慧財產管理制度是近年上市櫃公司特別關注的議題，但卻因為不熟悉智慧財產權的法律要件，與管理上應注意之要點特性，而無法著手開始進行制度建立。

智慧財產管理制度的建置工作，涵蓋智財管理工作與法律遵循等兩個不同的工作構面，倘若僅交由企業內部指派僅具專利/商標背景或法律的工作人員自行推動與建置管理系統，往往容易因為經驗不足而讓管理工作有所疏漏，進而無法順利推動與建置管理制度，特別是對營業秘密的管理。

熊誦梅建議，企業應於建置工作展開前先與外部顧問組織團隊，並依照上述所提要點逐步落實，且為避免公司治理評鑑排名分數差異擴大，而造成公司治理評鑑排名重新洗牌之情形，企業應積極投入相應資源準備智慧財產管理與TIPS驗證申請。

(時報資訊)