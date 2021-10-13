台股13日開盤10分鐘約小幅上升40.47點，為16,503.31點態勢。財長蘇建榮13日於立院財政委員會前受訪時表示，台股近期受中國大陸與美國金融市場各因素影響，如中國大陸的房地產衝擊、美國財政、公債殖利率提升、美國聯準會FED縮表等因素，但他強調，我國國安基金委員會除密切注意台股外，也會在14日的第三季季會討論近期台股情況。

美國公債殖利率飆升、通貨膨脹持續升溫，因關鍵通膨數據即將公布，美股三大股指12日收低。道瓊工業平均指數下跌0.34％至3萬4378.47點。史坦普500指數下跌0.24％至4350.65點。那斯達克綜合指數收盤下跌0.14％至1萬4,465.92點。

不過，台股因12日留下逾百點下影線，13日開盤隨之反彈，早盤十分鐘內就漲40.47點，但在美股震盪下，仍有短線反彈的下跌壓力。

另外，《產業創新條例》智慧機械投資抵減年底到期，5G明年屆期，行政院政委兼國發會主委龔明鑫12日邀集經長王美花、財長蘇建榮協商後達成共識，採取經濟部版的「較優惠版本」，智慧機械投抵延長三年、5G投抵延長二年，兩者同時在2024年底落日，並新增資安條款，採購資安產品或服務也納入減稅適用範圍。

財長蘇建榮也在13日表示，財經兩部協談結果，政委已跟政院報告，等行政院版本出爐後將再確認，另綜所稅、遺贈稅等免稅額與課稅級距可能因應消費者物價指數CPI漲幅而連動調整，財政部將在年底前公告調整幅度。

(時報資訊)