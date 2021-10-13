【時報記者王逸芯台北報導】威盛(2388)宣布，威盛Mobile360堆高機安全系統於全球正式發行上市。威盛近年來將營運重心移轉到AI及嵌入式物聯網等領域，積極搶攻車電市場，本次Mobile360堆高機安全系統主要供應裝載機、非公路型卡車及其他車輛使用，長線隨著全球導入的終端越多，將對營運有所助益。

威盛表示，堆高機事故為全球工業傷害和死亡的主要成因之一，尤其是在製造業、物流業和建築領域。威盛Mobile360堆高機安全系統憑藉其精確的智慧人員偵測技術，可在行人無意踏入車輛的警戒範圍時，向堆高機操作員發出即時警報，進而防止在複雜的工作環境中與行人發生碰撞。

威盛全球行銷副總Richard Brown表示，威盛Mobile360堆高機安全系統能促使企業採取積極主動的方法來改善工廠、倉庫和建築工地的運營安全，同時透過人員偵測技術，不僅能降低員工受傷的風險，更可減少保險和法律成本以及營運中斷所導致的損失。

為減少因操作員疏忽而導致事故的可能性，威盛 Mobile360堆高機安全系統還能於偵測到疲勞現象和危險行為（例如使用智慧型手機或駕駛員抽菸）時發出警報。配置系統前後攝影鏡頭，其即時影像流和可視化警訊也能直接傳送至選配的7吋顯示螢幕上，用以提升操作員對週遭環境的熟悉度。

目前威盛Mobile360推高機安全系統已在全球正式發行販售。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意