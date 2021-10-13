【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】蘋果今年秋季的第二場大型產品發布即將登場。
蘋果周二宣布將於10月18日舉辦一場線上活動。根據產業傳聞，屆時蘋果可能發表其新版的MacBook Pro高階筆記型電腦。
蘋果行銷部門資深副總裁Greg Joswiak在推特上發文表示，這場活動的標語是「Unleashed」。接下來六天將緊鑼密鼓的準備。
不到一個月前，蘋果才剛推出一系列新產品，包括4款新iPhone手機、一款新Apple Watch智慧錶和新版iPad平板。
蘋果的電腦產品已經轉而採用自行研發、功能強大的M1晶片，而這場活動的名稱和邀請函的構圖，可能意味運算速度和性能的進一步升級。
(時報資訊)
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