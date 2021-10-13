【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國就業市場傳出好消息，13日最新數據指出，儘管目前當地第4波新冠疫情尚未明顯降溫，但9月工作成長機會卻是過去7年最多，表示韓國出口強勁下，景氣正在復甦，人力市場也蓬勃發展。

根據韓國政府統計，9月韓國就業民眾達2768萬人，比2020年同期增約67.1萬人。除了新工作人數是連7個月都呈現上升趨勢外，同時也是自2014年以來，就業人數成長最多的1個月。距今7年前的3月，當時所增的就業人口高達72.6萬。

其實，韓國並未脫離新冠病毒的糾纏，因目前每日新增病例已連3個月都在4位數以上。自7月12日以來，大首爾地區一直都受限於社交禁令下，故商業活動以及民眾活動仍然綁手綁腳。

至於韓國9月失業人口為75.6萬人，比2020年同期減少24.4萬人。另外，9月失業率也年減0.9%至2.7%，是近8年期間所有9月中最低的。而15到29歲年輕族群的失業率，則年減3.5%至5.4%。

不過，需要面對面與人接觸的服務產業，還是受到疫情影響表現不佳。9月批發與零售業就業人數少12.2萬人，8月則少11.3萬人。從事藝術、體育與休閒相關的工作者，也年減3.4萬人。

但是，住宿與餐飲從業者數量在連減兩個月後，9月逆勢年增3.9萬個職務。而有韓國經濟支柱之稱的製造業，9月卻年減3.7萬個工作機會。

(時報資訊)