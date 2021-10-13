《產業創新條例》智慧機械投資抵減，5G投資抵減營所稅優惠，分別今年底與明年到期，財政部蘇建榮表示，等行政院版本通過就會進行確認。
據知行政院政委暨國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花與蘇建榮針對智慧機械投抵優惠期限延長已進行討論，智慧機械投抵延長3年；5G投資投抵延長2年，皆到2024年底到期。
蘇建榮表示，協談的結果最後會由政委跟行政院報告，後續要由行政院版本通過後就會確認。
為鼓勵企業投資智慧機械及5G，現行《產業創新條例》規定，公司或有限合夥事業投資智慧機械、5G，當年度支出金額100萬元以上、10億元以下者，可在應納營所稅額30％內享抵減優惠。
智慧機械投抵優惠3年，自2019年1月1日至2021年12月31日；5G則優惠4年，期限至到2022年底。
(時報資訊)
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