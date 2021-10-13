【時報-台北電】避險需求增，支撐周二紐約期金反彈；因國際貨幣基金組織(IMF)下修全球經濟成長預期，提振黃金避險需求，支撐期金價格反彈，並結束連續3個交易日跌勢，但因美元觸及1年高點兒限制漲幅，另外鈀金跌逾3%。
分析師表示，後疫情時期經濟逐漸復甦，加劇市場對通膨率上升的擔憂，另一方面又擔心因經濟過熱促使聯準會(Fed)加速升息，這令黃金前景不夠明朗。
周二(10/12)收盤報價，12月黃金漲3.6美元，報每盎司1759.3美元，12月白銀跌0.16美元，報每盎司22.51美元，1月白金漲4.8元，報每盎司1011.7美元，12月鈀金跌71.7美元，報每盎司2047.8美元。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)
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