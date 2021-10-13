【時報-台北電】避險需求增，支撐周二紐約期金反彈；因國際貨幣基金組織(IMF)下修全球經濟成長預期，提振黃金避險需求，支撐期金價格反彈，並結束連續3個交易日跌勢，但因美元觸及1年高點兒限制漲幅，另外鈀金跌逾3%。

分析師表示，後疫情時期經濟逐漸復甦，加劇市場對通膨率上升的擔憂，另一方面又擔心因經濟過熱促使聯準會(Fed)加速升息，這令黃金前景不夠明朗。

周二(10/12)收盤報價，12月黃金漲3.6美元，報每盎司1759.3美元，12月白銀跌0.16美元，報每盎司22.51美元，1月白金漲4.8元，報每盎司1011.7美元，12月鈀金跌71.7美元，報每盎司2047.8美元。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)

(時報資訊)

#紐約 #期金

重要商品行情

（更新：2021/10/13）
紐約近月RBOB汽油
2.3829 +0.00
日本近月RSS3橡膠
209.20 +1.10
紐約近月天然氣
5.505 +0.16
紐約近月黃金
1759.3 +3.60
倫敦三個月期銅
9465.00 -78.00
紐約近月輕質原油
80.64 +0.12
BDI綜合指數
5378 -110.00
芝加哥近月黃豆
1198.25 -30.00
芝加哥近月玉米
522.5 -10.50
紐約近月棉花
106.38 -3.41
倫敦三個月期鎳
18978.00 -141.00
倫敦近月布蘭特
83.42 -0.23

延伸閱讀