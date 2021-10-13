【時報-台北電】出口疲弱，周二馬來西亞棕櫚油跌2%；因10月至今大馬棕櫚油出口數據下滑，抵銷庫存下滑的問題，加劇供過於求的擔憂，拖累馬來西亞棕櫚油價格收低，為連續2個交易日下跌，並創近1個月最大單日跌幅。

分析師表示，但因全球食用油供應趨緊，進而提供棕櫚油價格支撐，預計今年年尾棕櫚油價格仍有可能堅持於3500至4500馬幣之間。

周二(10/12) 馬來西亞衍生產品交易所(BMD) 12月棕櫚油期貨終場下跌100馬幣，或約2%，至每噸4855馬幣（約1165.9美元），而近月棕櫚油約跌1.1%，報每公噸5096馬幣；大連期交所近月豆油約跌0.9%，近月棕櫚油約跌1.2%；芝加哥期交所近月豆油約跌2.8%。(編輯整理：王馨慧) (商品行情網)

(時報資訊)

#大馬 #棕櫚油 #出口 #豆油

重要商品行情

（更新：2021/10/13）
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