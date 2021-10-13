【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周二下跌。大宗商品價格上漲，投資人擔憂將傷害企業獲利；另外中國恒大在三周內三度未能完成債券支付，讓市場對於陷入困境的中國房地產產業可能產生的衝擊感到擔憂。

　周二泛歐Stoxx 600指數收跌0.32點或0.07%，為457.21點。歐股目前低於八月的歷史高峰約4%。

　歐股在九月下跌了3.4%之後，十月至今幾乎持平，而2021年至今則上漲了14%。

　大宗商品價格漲勢趨緩，讓採礦股吐回了部分周一的漲幅；汽車股和旅遊股皆下跌了約0.5%。

AJ Bell投資主管Russ Mould表示，能源危機沒有顯示出緩和的跡象，這意味著企業面臨巨大的成本壓力，消費者面臨著將更少的錢花費在產品和服務上，從而對經濟產生負面影響。

　隨著各大央行考慮將撤回刺激措施，財報季也壟罩著陰影。國際貨幣基金組織周二將2021年全球成長預期，從此前的6.0%下調至5.9%。

　瑞士廉航公司易捷(EasyJet)跌3.5%。該公司估計在截至九月的過去12個月裡將虧損10億英鎊。

　空中巴士跌0.5%。該全球最大飛機製造商在九月的交貨量持平於前一個月。

　國際貨運公司DSV上漲1.6%。第三季業務活動活躍，讓該公司上調全年獲利預期。

　汽車股下跌0.3%。數據顯示，由於半導體短缺和限電危機干擾，歐洲的重要貿易夥伴中國九月的汽車銷售下滑了19.6%。

　防禦型股票例如公用事業股和房地產股為少數上漲的板塊。

(時報資訊)

#國際金融 #歐股 #汽車股 #採礦股

主要市場指數

紐約道瓊
34378.34 -117.76(0.34%)
05:04
S&P500
4350.65 -10.54(0.24%)
05:04
Nasdaq
14465.92 -20.28(0.14%)
05:16
費半指數
3178.15 -43.08(1.34%)
05:16
日經225
28210.83 -19.77(0.07%)
09:56
南韓KOSPI
2949.17 +32.79(1.12%)
09:56
香港恆生
24962.59 0.00(0.00%)
10/12
上證指數
3528.25 -18.69(0.53%)
10:01
深圳成指
14131.67 -3.70(0.03%)
10:01
英國FTSE
7130.23 -16.62(0.23%)
10/12
法國CAC
6548.11 -22.43(0.34%)
00:05
德國DAX
15146.87 -52.27(0.34%)
10/12

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