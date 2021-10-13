【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4612元，較前一交易日貶值1.65分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2021年10月13日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4612元，1歐元對人民幣7.4506元，100日元對人民幣5.6908元，1港元對人民幣0.83036元，1英鎊對人民幣8.7766元，1澳大利亞元對人民幣4.7448元，1新西蘭元對人民幣4.4770元，1新加坡元對人民幣4.7609元，1瑞士法郎對人民幣6.9430元，1加拿大元對人民幣5.1808元，人民幣1元對0.64464馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.1257俄羅斯盧布，人民幣1元對2.3154南非蘭特，人民幣1元對185.46韓元，人民幣1元對0.56852阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58058沙特里亞爾，人民幣1元對48.3686匈牙利福林，人民幣1元對0.61520波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9986丹麥克朗，人民幣1元對1.3596瑞典克朗，人民幣1元對1.3245挪威克朗，人民幣1元對1.39951土耳其里拉，人民幣1元對3.2177墨西哥比索，人民幣1元對5.1648泰銖。(整理編輯：廖小蕎)

(時報資訊)

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