保德信高成長基金經理人葉獻文表示，國內疫情目前已趨緩且穩定控制，主管機關陸續放寬部分場域防疫管制措施，加上五倍券開始使用，預期國內內需族群有表現的空間，而上週大盤在測試萬六及年線位置支撐線後反彈，顯示多頭格局不變，預期進入第四季電子消費品拉貨旺季，指數有望挑戰月線萬七大關。
葉獻文進一步說明，受惠蘋果iPhone新機進入拉貨旺季，晶圓龍頭大廠9月營收1526.85億元，月增11％，改寫歷史新高，第三季為單季營收首度突破4000億元，累計前9月營收共1兆1492億元，年增17.5％。由於晶圓龍頭大廠將於本週四召開法說公布第三季財報，外資普遍預估第三季毛利率50.9％、營益率40.5％，市場將觀察近期漲價後對毛利率的影響，會上釋出訊息也將成為科技股第四季的風向球。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，除美國聯準會即將縮減購債外，近期紐西蘭央行宣布升息，全球各國央行也可能逐步採取升息循環。不過近期市場波動已大幅反映未來潛在的升息政策，加上融資水位出現下修，對市場也相對正面。
回到投資主軸，廖哲宏表示，幾個月前就開始聚焦2022年的成長趨勢股，目前明年展望能見度仍低、但仍維持一樣的想法，中長期而言還是看好AIoT、ABF載板、晶圓代工，車用電子及矽晶圓等。選股為上仍是現階段應對市場波動的較佳策略。
(時報資訊)
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