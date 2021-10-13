台股加權指數13日開在16,480.98點，呈現反彈，惟權王台積電（2330）開低在572元，壓抑指數表現，而航運股在融資減少、業績報喜下，股價向上攀升，長榮（2603）早盤成交量已逾3萬張，暫居個股第一，航運指數早盤漲幅逾4％，成為大盤小幅反彈的主要動能。

受到投資人靜待關鍵通膨數據、超級財報周的影響，美國四大指數12日全面走低，僅特斯拉跳高為盤勢帶來些許支撐。

道瓊工業平均指數10月12日終場下跌0.34％（117.72點）、收34,378.34點。

那斯達克指數下跌0.14％（20.08點）、收14,465.92點。費城半導體指數下跌1.34％（43.08點）、收3,178.15點，創7月19日以來收盤新低，盤中一度觸及200日移動平均線。

元富投顧指出，本周美國進入超級財報周，市場擔心第三季的財報成長可能趨緩，因為消費者支出的復甦速度比預期緩慢，再者美國原油期貨站上80美元，為7年以來首見，中國10月1日長假結束，調漲電價且供電仍然不穩定，對全球經濟，尤其台灣電子產業的供應鏈相當不利，可能進一步影響到第四季的營收，甚至2022年的成長。

因此，必須持續觀察美股走勢，台股年線16,000點是必要力守的支撐。反彈16,800～17,000減碼，急跌擇強佈局。

(時報資訊)

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