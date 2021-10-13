知名男歌手王力宏出道多年唱紅不少經典歌曲，粉絲也遍及兩岸三地，至今人氣依然相當旺的他，先前曾傳出身價高達10億新台幣，私底下卻十分勤儉，不僅在頒獎典禮上只穿借來的衣服，家中的衣服或襪子即使破了還在穿，沒想到真實原因曝光，讓網友們感動不已。
王力宏從出道以來就一直被視為「優質藝人」，因為他不但外貌出眾，還擁有超高學歷與卓越的音樂才華，是不少人心目中的理想對象，也使他人氣始終居高不下，即使在2013年宣布結婚並陸續生下3名子女，依然受到大批粉絲的喜愛。
不過，檯面上看似光鮮亮麗，給人富家貴公子形象的王力宏，先前上節目時卻遭到好友陶喆吐槽「他家衣櫃有很多破洞的襪子，現場穿的一定也是破的」，當下他雖立即否認，但被強行脫掉鞋子後，發現他的襪子上確實有幾處破洞，讓現場所有人相當驚訝。
王力宏接受大陸媒體《新京報》專訪時，被問到「那麼有錢幹嘛這麼節儉」時，他則笑著大方表示「自己的物慾不高也不喜歡浪費，衣服只要夠穿就好」，因此無論是頒獎典禮還是出席活動，王力宏身上的衣服幾乎都是租借的，用完立即歸還，私底下的衣服即使破了他也照樣繼續穿。
事實上，王力宏在2014年宣布太太李靚蕾懷孕時，就曾提到從小因經常照顧弟弟，對於照顧小孩十分熟稔，加上自己又喜歡小孩也沒什麼金錢上的物慾，因此將大部分的收入捐贈給需要幫助及失去親人的孩子身上，兩夫妻只要有空就會去探望那些孩子，目前他已默默領養20幾位小朋友，讓不少人相當感動。
(時報資訊)
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